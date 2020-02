Témoignage de bricoleur

Amandine nous avait contacté il y a quelques années pour nous faire part de ses impressions.

Je ne suis pas décoratrice. Pas même proche. Et même si ma maison est belle, je sais qu’elle ne sera jamais présentée dans « Maisons et Travaux ». Et le fait est que je suis tout à fait okay avec ça. Mon but n’est pas de gagner des prix de décoration, mais d’avoir un espace fonctionnel et confortable que j’aime, de me faire plaisir. Pour moi, cela signifie un espace organisé, sans encombrement, et qui reflète les intérêts de ma famille.

La plupart du temps, j’ai l’impression que c’est le cas, mais assez régulièrement, ça me démange de redécorer un peu. Cela peut être inspiré de Pinterest, d’une photo de magazine, ou simplement de remarquer quelque chose de mignon lors d’une visite chez une amie. Au fil des années, j’ai réalisé que le changement et la beauté sont nécessaires pour nous garder inspirés et motivés, alors je suis toujours à la recherche de nouvelles idées amusantes et peu coûteuses pour insuffler un peu d’air frais dans mon décor intérieur.